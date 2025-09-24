SSV Ulm 1846 Fußball: Wann kommt der neue Trainer?

Seit dem 2:1-Heimsieg gegen den SSV Jahn Regensburg ist das Glas beim SSV Ulm 1846 Fußball wieder halb voll. Sprich: Auch im Umfeld, das in den vergangenen Wochen nicht an Kritik sparte, macht sich Optimismus breit. Nicht wenige würden es sogar begrüßen, wenn aus dem Interimstrainer Moritz Glasbrenner eine Dauerlösung für die Nachfolge des freigestellten Robert Lechleiter werden würde. Doch dem 35-Jährigen fehlt die nötige Pro-Lizenz, die der Deutsche Fußballbund für diesen Job fordert. Wer also macht‘s dann? Die Gerüchteküche brodelt, jetzt meldet sich Spatzen-Geschäftsführer Markus Thiele zu Wort.

In einem Interview, das auf der Vereinshomepage des SSV erschienen ist, sagt er über die Personalie Glasbrenner: „Unser momentaner Fahrplan sieht vor, dass er bis zum Ingolstadt-Spiel verantwortlicher Trainer ist und wir mit einem neuen Trainer in die Länderspielpause gehen.“ Gegen Ingolstadt spielen die Ulmer am Samstag, 4. Oktober. Die Verantwortlichen bei den Spatzen wollen sich demnach bewusst Zeit lassen, einen neuen Chefcoach zu finden. „Genauigkeit geht vor Geschwindigkeit“, sagt Thiele im Vereinsinterview. Namen potenzieller Nachfolger will er aber nicht kommentieren. In den Medien und den sozialen Netzwerken kursieren dieser Tage viele Vermutungen - vom Ex-Sechzger Argirios Giannikis über Tobias Schweinsteiger bis hin zum erfahrenen Markus Kauczinski. Thiele dazu: „Ich habe bisher noch keinen Namen entdeckt, der etwas mit unserer Suche zu tun hat. [...] Wir haben es bisher geschafft, das alles sehr diskret zu machen. Das soll so bleiben. Nur so viel: Wir sind auf einem sehr guten Weg. Die Trainersuche läuft nach Plan.“

Kritik an der Kaderplanung? Das sagt Geschäftsführer Markus Thiele

Am Ende des Gesprächs mit den internen Medien-Verantwortlichen nimmt der Geschäftsführer noch kurz Stellung zur Kritik aus der Fanszene an der Personalpolitik und Kaderplanung der Ulmer. Thiele wird dazu folgendermaßen zitiert: „Wir wussten, dass es etwas holprig werden kann und haben das ja auch schon vor der Saison so kommuniziert. Nicht falsch verstehen: Wir liegen uns sicher nicht zufrieden in den Armen. Aber wir stehen mit neun Punkten aus sieben Spielen noch ganz okay da. Wirtschaftlich sind wir kerngesund. Einzig und allein die Tatsache, dass es in dieser Saison mit Robert nicht geklappt hat, ist sehr schade. Aber wir sehen diesen Wechsel auch als Chance. Mir ist nicht bange. Was in der Mannschaft steckt, hat sie am Sonntag angedeutet.“