Riesige Rückendeckung für die Spatzen beim Auswärtsspiel in Köln

Der Spielplan der 2. Bundesliga meint es gut mit dem SSV Ulm 1846 Fußball und seinen Fans. Viele haben sich schon am Donnerstag auf den Weg nach Köln gemacht, um dort ein verlängertes Wochenende zu verbringen. Dem Brückentag sei Dank. Rund 2800 Spatzen-Anhänger werden ihre Mannschaft am Samstag (ab 13 Uhr) beim Auswärtsspiel im Rhein-Energie-Stadion gegen Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln lautstark unterstützen. Trainer Thomas Wörle sagt: „Vor zwei Jahren waren wir noch in der Regionalliga, da hatten wir stellenweise nicht einmal bei den Heimspielen 2500 bis 3000 Zuschauer. Das ist schon unglaublich. Es ist das größte Spiel der letzten 20 Jahre für die meisten von uns, für die Fans und für den Verein.“

Obendrein sei es aber auch die „größte sportliche Herausforderung, die es für uns in der zweiten Liga diese Saison geben wird“, meint der Ulmer Coach weiter. Denn der 1. FC Köln ist nicht nur selbst ernannter Favorit auf die sofortige Rückkehr in die Fußball-Bundesliga, sondern steht auch bei der Konkurrenz hoch im Kurs. „Es ist mehr als ein gefühlter Erstligist, weil nach dem Abstieg der überwiegende Teil des Kaders zusammengehalten wurde“, sagt Wörle.

Das sagt Trainer Thomas Wörle über die Stärken des 1. FC Köln

Die Stärken des Gegner hat der SSV-Trainerstab freilich intensiv analysiert, der 42-Jährige bringt sie kurz und knapp auf den Punkt: Köln spiele mit hohem Tempo nach vorn, lege eine sehr leidenschaftliche Art und Weise an den Tag und versuche, das Spiel zu dominieren. „Die Mannschaft ist in den meisten Statistiken der Liga führend. Wir wissen, dass wir einen Sahnetag brauchen, um eventuell etwas mitnehmen zu können“, erklärt Wörle. Der Marktwert des FC-Kaders ist mit 63,2 Millionen Euro fast fünfmal so hoch wie der des SSV (13,05 Millionen Euro). Trotzdem sei sein Team durchaus in der Lage, die Hausherren vor Probleme zu stellen. So wie das dem Karlsruher SC vor einer Woche beim 4:4 eindrucksvoll gelungen ist.

Welche Marschroute er vorgeben wird, konkretisiert der Coach nicht. Er sagt aber: „Wir müssen uns sicherlich ein Stück weit nach dem Gegner richten. Wir werden von Anfang an sehr unter Druck stehen und versuchen, Nadelstiche zu setzen. Alles weitere wird sich dann im Spiel entwickeln.“ Vier Akteure fehlen den Ulmern nach wie vor verletzt: Neben Torhüter Christian Ortag und Verteidiger Tom Gaal auch die beiden Stürmer Aleksandar Kahvic und Semir Telalovic.

Nach dem Duell in Köln gehen die Profiklubs in eine kurze Länderspielpause. Der SSV Ulm 1846 Fußball bestreitet am Donnerstag, 10. Oktober, unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Testspiel gegen Vizemeister VfB Stuttgart. Oder zumindest gegen das, was abzüglich der Nationalspieler noch davon übrig ist. Bei den Spatzen wurden Luka Hyryläinen für die finnische U21 und Maurice Krattenmacher für die U20 des Deutschen Fußballbunds nominiert, Aaron Keller steht für den Schweizer Nachwuchs auf Abruf bereit. Wörle sagt: „Wir werden die Woche nutzen, dass gerade die Akteure, die zuletzt nicht so viel gespielt haben, wieder Praxis bekommen.“