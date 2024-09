Christian Ortag bricht sich beim Ulmer Heimsieg das Schlüsselbein

Das wollte Thomas Wörle unbedingt noch loswerden. Am Ende der Pressekonferenz nach dem 3:1-Sieg des SSV Ulm 1846 Fußball gegen Eintracht Braunschweig drehte sich der Spatzen-Trainer noch einmal in Richtung des Gästecoaches und sagte zu Daniel Scherning: „Toll, dass sich euer Spieler Polter so um unseren Torwart gekümmert hat. Das ist auch nicht selbstverständlich, fand ich großartig. Danke dafür.“ Routinier Sebastian Polter war in die schreckliche Szene involviert, bei der sich SSV-Schlussmann Christian Ortag so schwer verletzt hatte. Der 33-Jährige leistete sofort Hilfe und stand seinem Gegenspieler bei. „Es tut mir sehr leid für ihn. Es war nicht meine Absicht. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein sehr fairer Sportsmann bin“, sagte Polter anschließend beim Bezahlsender Sky. Ulms Mannschaftsarzt Dr. Christoph Buck und Physiotherapeut Raimund Felber waren ebenso schnell zur Stelle, auch Wörle selbst lief mit sorgenvoller Miene auf den Rasen. Inzwischen ist klar: Ortag hat sich bei dem unglücklichen Sturz auf die Schulter das Schlüsselbein gebrochen.

