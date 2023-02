Yago dos Santos von Ratiopharm Ulm wird rassistisch beleidigt

Der brasilianische Spielmacher von Ratiopharm Ulm wird in Badalona übel angegangen. Fans, Vereine und viele Berufskollegen im Basketball zeigen sich solidarisch.

Die Niederlage von Ratiopharm Ulm in Badalona war ärgerlich und unnötig, sportlich war sie kein wirklicher Aufreger. Für den hat eine Besucherin des Spiels im Basketball-Eurocup gesorgt. Auf Fernsehbildern ist zu sehen und zu hören, wie sie den Ulmer Spielmacher Yago dos Santos rassistisch beleidigt, ihre Sitznachbarn scheinen sich darüber zu amüsieren und Yago dos Santos wirkt sehr betroffen. Die Sache schlägt hohe Wellen, inzwischen haben sich beide Vereine, Berufskollegen von Santos und natürlich viele Fans geäußert, auch der brasilianische Basketballverband hat sich eingeschaltet. Die Meinungen sind einhellig.

Ratiopharm Ulm veröffentlichte dieses Statement: „Wir stehen für Vielfalt und Weltoffenheit. Ein Team, so bunt und unterschiedlich wie unsere Fans, unsere Heimat und die ganze Welt.“ In diesem Zusammenhang dankte der deutsche Bundesligist dem spanischen Erstligisten Joventut Badalona „für die konsequente Reaktion“. Badalona hatte sich zuvor scharf von „rassistischem und/oder fremdenfeindlichen Verhalten“ distanziert und die Filmaufnahmen den zuständigen Behörden übergeben. Der brasilianische Verband erwartet genau das und vermutlich noch mehr als Wiedergutmachung für die Beleidigung seines Nationalspielers. Die Brasilianer werden bei der Euroleague einen Ermittlungsantrag stellen mit dem Ziel einer sportlichen und zivilrechtlichen Bestrafung. Der Verband benutzt sogar das portugiesische Wort „criminosos“, das sind Kriminelle.

Auch die Kollegen von Yago und die Fans sind empört. Der Ulmer Kapitän Thomas Klepeisz schreibt bei Twitter: „Für mich ist dieses Verhalten unbegreiflich. So etwas hat bei einem Basketballspiel und in unserer Gesellschaft nichts verloren. Ich hoffe, dass diese Frau (+Anhang) nie wieder in die Halle gelassen wird.“ Sein Mannschaftskamerad Brandon Paul schreibt von einem „disgusting behavior“, von einem ekelhaften Verhalten also. Auch Jaron Blossomgame hat sich zu Wort gemeldet. Die Erfahrungen des noch in der vergangenen Saison für Ulm und jetzt für Monaco spielenden Profis wecken Zweifel daran, dass die rassistische Beleidigung von Yago am Dienstagabend ein Einzelfall war. Er sei überhaupt nicht überrascht, schreibt Blossomgame. Auch er sei schließlich in Badalona übel beschimpft worden, nachdem die Ulmer dort in der vergangenen Saison im Achtelfinale des Eurocups überraschend gewonnen hatten.

Auf die Solidarität der Kollegen kann Yago sich also verlassen, auf die der großen Ulmer Fangemeinde sowieso. Der kleine Brasilianer ist in seiner Wahlheimat sowieso Publikumsliebling. In den sozialen Netzwerken wird dazu aufgerufen, ihn jetzt beim Heimspiel gegen Heidelberg am Samstag (18 Uhr) erst recht zu unterstützen.