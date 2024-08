Aufsteiger Ulm fühlt sich in der Rolle des Außenseiters pudelwohl

Im Trainingslager hat es Anschauungsunterricht gegeben. Im Teamhotel im Allgäuer Kurort Oberstaufen hatten sich die Spieler des SSV Ulm 1846 Fußball zusammen im Fernseher das eine oder andere Spiel der Europameisterschaft angeschaut und schon einmal einen kleinen Vorgeschmack bekommen, was sie in den nächsten Monaten in der 2. Bundesliga erwartet. „Bei jedem zweiten Stadion haben wir gesagt: Mensch, da spielen wir demnächst auch“, sagt Spatzen-Co-Trainer Max Knauer lachend. Die Vorfreude ist ihnen allen deutlich anzumerken. In jedem einzelnen Gespräch, das sich auch nur annähernd irgendwie um den Saisonstart am kommenden Sonntag dreht. Im Umfeld des Aufsteigers ist die Euphorie ebenso riesig. Karten für das erste Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern waren schnell vergriffen, allein 7.500 Saisontickets wurden im Vorfeld gekauft. Das Donaustadion ist mit 17.400 Fans längst ausverkauft.

