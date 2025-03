Aufstiegstrainer muss gehen: Ulm trennt sich von Thomas Wörle

Paukenschlag am Dienstabend: Zweitligist SSV Ulm 1846 Fußball hat sich nach Informationen unserer Redaktion von seinem Trainer Thomas Wörle getrennt. Am vergangenen Wochenende hatten die Spatzen ihr Heimspiel gegen den 1. FC Köln mit 0:1 verloren und waren damit schon zum 22. Mal in dieser Saison ohne Sieg geblieben. In der Tabelle steckt der Aufsteiger im Keller fest, hast als Vorletzter derzeit vier Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. In den verbleibenden neun Spielen soll Robert Lechleiter als Interimstrainer die entscheidenden Impulse zum Klassenerhalt beisteuern, der war zunächst sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim SSV, seit Sommer 2024 trainiert er die U19 der Spatzen.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.