St. Konrad verliert Selbstständigkeit: Das ändert sich für Katholiken in Burlafingen

Am 1. September verliert die katholische Pfarrei St. Konrad in Burlafingen ihre Selbständigkeit. Durch das Dekret des Augsburger Bischofs Bertram Meier wird sie ab diesem Tag Teil der Pfarreiengemeinschaft Neu-Ulm. St. Konrad hat dann nach dem Weggang von Pfarrer Stanislaus Tochukwu Igbasi, der künftig in der Pfarreiengemeinschaft Baindlkirch/Ottmaring tätig sein wird, zum Ende August 2025 keinen eigenen Pfarrer mehr. Die Pfarrei „Christus unser Friede“ in Ludwigsfeld ist damit die einzige noch selbständige Pfarrei unter den Neu-Ulmer Stadtteilen.

