Angriff auf Lehrer an Sägefeldschule: Staatsanwaltschaft legt Revision ein

Im Fall des brutalen Angriffs auf einen Lehrer an der Sägefeldschule in Wiblingen hat die Staatsanwaltschaft Ulm Revision gegen das Urteil des Landgerichts Ulm eingelegt. Ein 23-Jähriger, der wegen versuchten Totschlags angeklagt war, ist vor zwei Wochen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Die Schwurgerichtskammer unter dem Vorsitz von Wolfgang Tresenreiter sah es lediglich als erwiesen an, dass der junge Mann der Beihilfe schuldig ist.

