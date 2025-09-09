Icon Menü
Neu-Ulm
Anschlag auf Rüstungsfirma Elbit: Diese Gruppe steckt wohl dahinter

Ulm

Anschlag auf Rüstungsfirma Elbit: Wer dahintersteckt

Nach dem Anschlag auf die Ulmer Rüstungsfirma kursiert in den Sozialen Medien ein Video von der Tat. Das Unternehmen verurteilt die Attacke aufs Schärfste.
Von Dominik Prandl und Thomas Heckmann
    In Ulm wurde ein Mann mit dem Schriftzug „Palestine Action“ auf der Jacke abgeführt.
    In Ulm wurde ein Mann mit dem Schriftzug „Palestine Action“ auf der Jacke abgeführt. Foto: AZ

    Mehrere Aktivisten sind am frühen Montagmorgen in das Gebäude des Rüstungsunternehmens Elbit in Ulm eingedrungen. Sie warfen Farbbeutel gegen den Eingangsbereich und zündeten Rauchbomben. Zudem sprühten die Verdächtigen laut Polizei ein Graffiti mit mutmaßlich politischem Inhalt auf den Parkplatz. Weiter gelang es einigen von ihnen, in das Gebäudeinnere zu kommen. Hierzu schlugen sie laut Polizei mehrere Scheiben am Gebäude ein. Schlussendlich wurden sie festgenommen.

