Anschlag auf Rüstungsfirma Elbit: Wer dahintersteckt

Mehrere Aktivisten sind am frühen Montagmorgen in das Gebäude des Rüstungsunternehmens Elbit in Ulm eingedrungen. Sie warfen Farbbeutel gegen den Eingangsbereich und zündeten Rauchbomben. Zudem sprühten die Verdächtigen laut Polizei ein Graffiti mit mutmaßlich politischem Inhalt auf den Parkplatz. Weiter gelang es einigen von ihnen, in das Gebäudeinnere zu kommen. Hierzu schlugen sie laut Polizei mehrere Scheiben am Gebäude ein. Schlussendlich wurden sie festgenommen.

Dominik Prandl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89073 Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rüstungsfirma Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis