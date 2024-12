Ein beeindruckendes Gedenken an die Opfer der Ulmer Bombennacht

Was in Michael Füchtner vorgegangen sein mag? Der 83-Jährige Bass-Sänger war eigens in den Ulmer Motettenchor eingetreten, um am Gedenkkonzert zum 80. Jahrestag der Bombardierung Ulms teilzuhaben. Mit diesem Auftritt in der Pauluskirche ehrten der Chor und die Ulmer Philharmoniker unter der Leitung von Friedemann Johannes Wieland die über 700 Toten jenes Adventssonntagabends 1944 und die insgesamt mehr als 1700 Ulmerinnen und Ulmer, die bis zum Kriegsende ihr Leben im Bombenhagel gelassen hatten.

