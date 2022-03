Hunderte demonstrieren vor dem blau-gelben Münsterturm für Frieden

Plus Politiker und Geistliche prangern auf dem Ulmer Münsterplatz den Angriff Russlands auf die Ukraine an. Mehrmals wird es emotional.

Am Ende singen sie, sie singen die Nationalhymne ihres Landes und schwenken Fahnen in blau und gelb. Es ist das dritte Mal innerhalb weniger Tage, dass Menschen auf dem Münsterplatz in Ulm gegen den Krieg in der Ukraine Gesicht zeigen. Am Aschermittwoch haben die Kirchen zu einem Friedensgebet ins Münster eingeladen, anschließend kommen Hunderte vor der Bürgerkirche zusammen. Vor allem Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und der ukrainische Priester Andriy Pizo finden emotionale Worte.