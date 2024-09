Siegfried Unseld: Deutschlands bekanntester Verleger und seine Ulmer Zeit

Deutschlands bekanntester Verleger wurde vor hundert Jahren geboren, am 28. September 1924. Siegfried Unseld verkörperte den Suhrkamp-Verlag von 1959 bis zu seinem Tod 2002. Was nur wenige über den großen Mann des Verlagswesens wissen: Unseld war gebürtiger Ulmer, Sohn des Verwaltungsangestellten Ludwig Unseld und dessen Frau Maria Magdalena. Die Aegis-Buchhandlung, wo Siegfried Unseld ab 1946 in die Lehre ging, veranstaltet einen Abend über die Ulmer Zeit des Verlegers.

