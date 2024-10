„Teures Neuland“: Bund der Steuerzahler rügt Ulm für nachhaltige Flachsbrücke

Der Bund der Steuerzahler (BdS) hat am Mittwoch sein neues, sogenanntes „Schwarzbuch“ veröffentlicht. Darin werden Fälle aufgelistet, bei denen Steuergelder verschwendet wurden. Es ist ein wenig wie eine Schatztruhe, gefüllt mit Peinlichkeiten. Einst war darin auch der Berblinger Turm in Ulm aufgeführt. In die neue Ausgabe hat es nun die nur acht Meter lange Brücke zur kleinen Blauinsel in Ulm geschafft. Errichtet werden sollte hier längst ein nachhaltiges Bauwerk aus Flachsfasern. Der erste Versuch aber ging schief. Daher musste ein zweiter Überbau her. Und das bedeutet Zusatzkosten.

Nach Angaben des BdS waren die städtischen Kosten für die „Öko-Brücke“ zunächst mit 330.000 Euro kalkuliert worden. Inzwischen wird jedoch, abzüglich EU-Förderung und Eigenleistungen, von einer Summe von 730.000 Euro ausgegangen, die die Stadt Ulm und somit der Steuerzahler zu tragen hat. Eine konventionelle Brücke aus Stahlträgern mit Holzbelag hätte laut BdS, das sich auf Angaben der Stadt beruft, mit circa 350.000 Euro zu Buche geschlagen. Die Kritik vonseiten des BdS fällt daher deutlich aus: „Ein privater Bauherr könnte sich ein solches Vorgehen kaum leisten.“

Nachhaltige Brücke am Lauternberg in Ulm musste ein zweites Mal hergestellt werden

Bei der Stadt war man sich jedoch bewusst, dass jenes Bauwerk „Neuland“ bedeutet. In Almere in den Niederlanden steht die allererste Brücke dieser Bauart. In Ulm sollte die zweite folgen. Es traten allerdings Probleme im Aushärtungsprozess auf mit der Folge, dass die Brücke bislang nicht eingesetzt werden konnte.

„Neuentwicklungen sind ohne Misserfolge nicht möglich“, sagte Jochen Aminde von der Stadt Ulm im Juli dieses Jahres. „Erst durch Fehler oder anfangs noch nicht bedachte Aspekte ist ein Lernen und Weiterentwickeln möglich. Die Stadt Ulm sieht sich nicht als Forschungseinrichtung, die dieses Lernen ermöglicht. Aber sie ist bereit, eine bis zu einem gewissen Grad ausgereifte Bauweise einzusetzen, um die Alltagstauglichkeit in Kooperation mit Forschungseinrichtungen zu erproben.“

Neue Brücke zur kleinen Blauinsel in Ulm wird voraussichtlich erst 2025 begehbar, aber auch hörbar

Der zweite Herstellungsversuch der Brücke scheint vielversprechend verlaufen zu sein. Schon kommende Woche könnte das Bauwerk eingehoben werden. Ein genauer Termin aber steht noch nicht fest, sagt Aminde am Mittwoch auf Nachfrage unserer Redaktion. Optisch sei da allerdings noch nicht so viel zu erwarten. „Interessanter wird es mit den Geländern, die ungewöhnlich aussehen“, so Aminde weiter.

Bis die Brücke eröffnet und begehbar wird, wird es noch eine Weile dauern. Zwar wurde erhofft, dass das schon im November erfolgen könne. Weil sich der bisherige Verlauf allerdings verzögerte, stehen nun die notwendigen Bautrupps nicht mehr zur Verfügung. Im Mai 2023 wurde sie abgerissen, die offizielle Freigabe aber nun erst für 2025 geplant, sagt Aminde. Dann aber soll die neue Brücke nicht nur begehbar, sondern auch „hörbar“ werden. Eine Klanginstallation und ein verbauter Computer sollen es demnach ermöglichen, dass immer, wenn jemand das Bauwerk passiert, Klänge erklingen, wie vor Ort, aber auch über eine App abgespielt werden können.