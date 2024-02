Ulmer Zelt: Sechs neue Acts im Vorverkauf

Die ersten Konzerte im Ulmer Zelt sind schon ausverkauft. Für sechs neue Acts gibt es ab sofort Tickets.

Das Ulmer Zelt, heuer vom 22. Mai bis 6. Juli, startet mit sechs neuen Acts in den Vorverkauf: Am Donnerstag, 23. Mai, wird Nomfusi mit ihrem einzigartigen Afro-Soul zu Gast in der Friedrichsau sein. Am Samstag, 1. Juni, stehen Wadokyo mit pulsierenden Rhythmen auf der Bühne, die ihr Publikum mit einer fesselnden Taiko-Performance begeistern wollen. Popa Chubby, ein Meister der Bluesrock-Gitarre, kommt am Mittwoch, 5. Juni, ins Zelt. Eine Woche später, am Mittwoch, 12. Juni, wird Sängerin Bia Ferreira mit ihrer eindringlichen Stimme und ihren politisch aufgeladenen Texten in der Au auftreten.

20 Jahre "High Voltage"

Ende Juni steht das jährliche Zelt-Highlight High Voltage auf dem Programm, und zwar mit einem besonderen Jubiläums-Special: 20 Jahre Absolvententour der Staatlichen Schule für Artistik. Am Samstag, 29. Juni, und Sonntag, 30. Juni, lädt das Ulmer Zelt sein Publikum ein, erneut in die faszinierende Welt der atemberaubenden Artistik, schwindelerregenden Luftakrobatik und beeindruckenden Bodenkünste einzutauchen.

The Hooters und La Brass Banda sind ausverkauft

Anders als in den Vorjahren sind für die bereits bekannt gegebenen Acts direkt alle Tickets im Vorverkauf erhältlich. Der finale Verkaufsstart kurz vor der Spielzeit entfällt somit, informieren die Veranstalter. Für zwei Veranstaltungen sind die Karten bereits vollständig vergriffen: La Brass Banda und The Hooters sind ausverkauft. Für Harald Schmidt, der die diesjährige Zelt-Spielzeit am 22. Mai eröffnet, sind nicht mehr viele Tickets verfügbar. Auf der Webseite ulmerzelt.de werden knappe Kartenbestände über ein Ampelsystem angezeigt. (AZ)