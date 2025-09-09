Unter dem Motto „Be chiqué“ wird künftig in der Billbar gefeiert

Die Probleme dieser Zeit nimmt sie sehr ernst, sagt Caroline Schwarz, Tochter des Schmuckdesigners Wolf-Peter Schwarz und Inhaber in Ladens „MIU – Made in Ulm“. Aber gerade deswegen brauche es Auszeiten, in denen man sich schön machen, tanzen und lachen darf. So gründen Caroline Schwarz, Annette Weidenbach und Michele Napolitano, Betreiber der Billbar, zusammen mit DJ und Moderator René Wendland eine neue Partyreihe, die sich „Be chiqúe“ nennt und die am 13. September in der Billbar startet.

