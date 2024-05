Ulm

Lichtburg schließt: Ein Rückschlag für die Ulmer Kinolandschaft?

Plus Mit der Lichtburg verliert Ulm eines von drei Arthauskinos und ein großes Stück Kinotradition. Betreiber Roman Sailer erklärt, wie die Schließung kompensiert werden soll.

Von Franziska Wolfinger

Es schwingt schon eine Portion Wehmut mit, wenn man dieser Tage in den gemütlichen roten Sesseln der Lichtburg Platz nimmt. Denn klar ist: Das Ende des kleinen Kinos in der Frauenstraße ist besiegelt. Noch steht zwar nicht fest, welcher Film am 12. Juni dort zu sehen sein wird. Es wird aber mit Sicherheit der letzte sein. Wie berichtet, hat die Sailer GbR entschieden, den Betrieb der Lichtburg einzustellen. Ein Einschnitt. Immerhin bestand die Lichtburg seit mehr als 70 Jahren, knapp 14 davon unter der Leitung der Sailer GbR. Chef Roman Sailer erklärt, warum die Schließung trotzdem keine allzu tiefe Wunde in der Ulmer Kinolandschaft hinterlassen wird.

Mit ihrem Arthausprogramm bespielt die Sailer GbR schließlich nicht nur die Lichtburg, sondern auch die beiden Kinos Mephisto (nur wenige Meter von der Lichtburg entfernt) und Obscura. Beide Kinos verfügen über zwei Säle, sodass das Wegfallen des einen Lichtburg-Saals mit seinen rund 220 Plätzen kompensiert werden könne, erklärt Sailer. Einzige Einschränkung: Die Filme können womöglich nicht mehr ganz so lange gezeigt werden wie bisher. Doch in Ulm lag man bei den Spielzeiten ohnehin deutlich über dem Durchschnitt, gemessen an vergleichbaren Städten. "Anatomie eines Falls", der viel beachtete, oscarprämierte Streifen mit Sandra Hüller, stehe in Ulm seit 28 Wochen auf dem Programm, so Sailer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

