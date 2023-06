Ulm

Vier Menschen verraten, warum sie die Letzte Generation in Ulm unterstützen

Plus Die Protestaktionen der Letzten Generation sind umstritten. Was bewegt Unterstützerinnen und Unterstützer? Zwei Frauen und zwei Männer zwischen 18 und 55 sprechen darüber.

Von Sebastian Mayr

Sophia Zach, 20, studiert Physik in Ulm und engagiert sich bei der Letzten Generation. Das Bild zeigt sie (links) bei einer Blockade. Foto: Letzte Generation

Sophia Zach, 20, Physikstudentin: Wir sind so nah an den Kipppunkten, ab denen sich die Entwicklung selbst verstärkt und die Klimakrise nicht mehr kontrollierbar ist. Ich kann die Politik des fossilen "Weiter so" nicht verstehen, all das ist doch seit 50 Jahren bekannt. Ich sehe keine andere mögliche Form des Protests als die fortgeführte Unterbrechung des Alltags, vor allem durch Straßenblockaden. Ein Blick in die Geschichte des zivilen Ungehorsams zeigt, dass wir einen solchen Weg für unseren gewaltlosen Protest wählen müssen.

Keine Zeit fürs Physikstudium wegen Engagement für Letzte Generation

Mein Physikstudium in Ulm pausiere ich momentan, mein Engagement für die Letze Generation lässt keine Zeit dafür. Denn wenn ich studiere, dann mit vollem Ehrgeiz. Ich will es später auf jeden Fall abschließen. Jetzt konzentriere ich mich auf Proteste in der Region, in Bayern und im Herbst wieder in Berlin. Außerdem koordiniere ich die Ulmer Gruppe und setze mich dafür ein, dass sie wächst.

