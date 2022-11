Werden bei Arbeiten im gesperrten Westringtunnel Tauben illegal getötet?

Plus Der Westringtunnel in Ulm zwischen B28 und B10 wird kommende Woche zeitweise gesperrt. Auch der Taubenschutz soll ergänzt werden. Doch es gibt heftige Kritik.

Ab kommendem Montag wird an vier aufeinanderfolgen Nächten der Westringtunnel in Ulm zwischen B28 und B10 gesperrt. Der Grund sind unterschiedliche, jährlich stattfindende Wartungsarbeiten. Dabei geht es unter anderem um Tauben. Daniela Göster von der privaten Stadttaubenhilfe Ulm wirft nun der Ulmer Stadtverwaltung vor, "rechtswidrig" zu handeln. Nester der Tiere würden illegal entfernt und auch illegal getötet. Die Stadtverwaltung aber ist anderer Ansicht.