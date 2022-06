Ulm

Neues Haus für Tauben am Ulmer Hauptbahnhof soll Ärger über Kot lindern

Von der Stadtmauer in Ulm bis zu den Sedelhöfen - Tauben turteln in Ulm fast überall.

Lokal Tauben sorgen für Beschwerden in der Ulmer Innenstadt. Nun will die Stadt den Vögeln eine Heimat bieten. Doch reicht ein einziger Standort dafür aus?

Von Oliver Helmstädter

Das Problem ist in Ulm an vielen Ecken zu erkennen: Sonnenschirme werden immer öfter zu "Kackschirmen". Rund um den Albert-Einstein-Platz ist das besonders gut zu sehen. Auch im Abgang zur Passage erleichtern sich die Tiere gerne direkt am Albert-Einstein-Zeitstrahl. Außerdem hängt ihnen das Gerücht nach, sie würden Krankheiten übertragen. Allerdings ist Letzteres ein urbaner Mythos. Das Problem des "Hungerkots" allerdings nicht.

