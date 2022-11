Westringtunnel zwischen B10 und B28 mehrere Nächte gesperrt

Wegen Wartungsarbeiten muss der Westringtunnel in Ulm zwischen B10 und B28 für mehrere Nächte gesperrt werden. Es ist mit Behinderungen zu rechnen.

Verkehrsteilnehmer aufgepasst: In den vier Nächten vom 28. November bis 2. Dezember (Montagabend bis Freitagmorgen) stehen jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr Wartungsarbeiten im Westringtunnel an. Beide Tunnelröhren sind in dieser Zeit komplett gesperrt, der Verkehr wird oberirdisch umgeleitet. Das teilt die Ulmer Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Während der nächtlichen Sperrungen werden die Beleuchtung in beiden Tunnelröhren vor Beginn der Wintermonate intensiv gereinigt. Zudem wird der Taubenschutz in der Weströhre in Fahrtrichtung Neu-Ulm ergänzt und die Tunneltechnik gewartet.

Tagsüber - und damit zu den Hauptverkehrszeiten - ist der Tunnel uneingeschränkt befahrbar. (AZ)