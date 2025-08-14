Icon Menü
Wie AfD und rechte Influencer Kinder und Jugendliche ködern

Weißenhorn

„Unwahrscheinlich gut organisiert“: Wie AfD und rechte Influencer Kinder und Jugendliche ködern

Von Youtube in die Stadthalle: Die AfD holt den Blogger „Neverforgetniki“ nach Weißenhorn. Was Akteure wie ihn so stark macht – und was man entgegensetzen kann.
Von Annemarie Rencken
    In den sozialen Netzwerken sind die AfD und ihre Anhängerinnen und Anhänger sehr gut organisiert. Foto: Hannes P. Albert/Fabian Sommer, dpa
    In den sozialen Netzwerken sind die AfD und ihre Anhängerinnen und Anhänger sehr gut organisiert. Foto: Hannes P. Albert/Fabian Sommer, dpa

    Für Kinder und Jugendliche kann es gefährlich werden: Wenn Bloggerinnen, Influencer, Youtuberinnen und Tiktoker Positionen vertreten, die mit der Wahrheit spielen. Inhalte, die die von den Plattformen erlaubten Linien nicht überschreiten. Inhalte, die diesen Linien aber nahekommen, die Statistiken verzerren und Fakten aus dem Kontext reißen. Und junge Menschen in den Online-Räumen abholen, in denen sie ohnehin unterwegs sind. In manchen Fällen kommen die Akteure aber auch von der digitalen in die analoge Welt, wie etwa am kommenden Samstag, wenn die AfD den Youtuber Niklas Lotz (“Neverforgetniki“) als Gastredner in Weißenhorn auftreten lässt.

