„Unwahrscheinlich gut organisiert“: Wie AfD und rechte Influencer Kinder und Jugendliche ködern

Für Kinder und Jugendliche kann es gefährlich werden: Wenn Bloggerinnen, Influencer, Youtuberinnen und Tiktoker Positionen vertreten, die mit der Wahrheit spielen. Inhalte, die die von den Plattformen erlaubten Linien nicht überschreiten. Inhalte, die diesen Linien aber nahekommen, die Statistiken verzerren und Fakten aus dem Kontext reißen. Und junge Menschen in den Online-Räumen abholen, in denen sie ohnehin unterwegs sind. In manchen Fällen kommen die Akteure aber auch von der digitalen in die analoge Welt, wie etwa am kommenden Samstag, wenn die AfD den Youtuber Niklas Lotz (“Neverforgetniki“) als Gastredner in Weißenhorn auftreten lässt.

Annemarie Rencken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

AfD Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weißenhorn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis