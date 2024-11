60 Jahre Treue zum Neuburger Studienseminar

60 Jahre Mitarbeiter in einem Betrieb – das hat schon was. Der Neuburger Josef Alt hat 1964 beim Studienseminar angefangen und kümmert sich immer noch um dessen Archiv. Jetzt ehrte Sozialministerin Ulrike Scharf den 84-Jährigen in München mit einer Auszeichnung.

Familienangehörige und Seminarvorstand Anton Haberer begleiteten Josef Alt in die Münchener Residenz und freuten sich mit ihm über die besondere Ehrung als Arbeitsjubilar. „Wir haben langjährige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber 60 Jahre sind schon etwas Besonderes“, findet Vorstand Anton Haberer. Natürlich hat ihn das Seminar ebenfalls bereits geehrt und gefeiert.

Zunächst kümmerte sich Josef Alt um die Landwirtschaft, später um das Archiv

Als der junge Agrarfachmann Josef Alt in den 60er-Jahren seinen Dienst begonnen hatte, führte das Studienseminar noch eine stattliche Landwirtschaft. Der Ökonomiemeister musste 80 Hektar Felder bewirtschaften, Kartoffeln, Rüben und Getreide ernten. Zeitweise wurden Seminaristen als Erntehelfer losgeschickt. Milchvieh und Schweinemast ergänzten die Erträge. Im Laufe der Zeit bildete er 21 Auszubildende und Praktikanten aus, modernisierte die Landwirtschaft und sorgte für Einnahmen. Von Albin Senft bis Michael Lechner erlebte er fünf Seminardirektoren.

Der Gutshof ist längst abgerissen und die Felder sind verpachtet. Die Stiftung Studienseminar erfüllt ihren Bildungsauftrag mit Kinderhort, Hausaufgabenbetreuung und den Räumlichkeiten für Descartes-Gymnasium und Franziskus-Grundschule. Josef Alt kümmert sich in Teilzeit um das Archiv und hat ein Register für die vielen Akten, Urkunden, Personalpapiere, Zeitungsberichte, Fotografien und Bücher angelegt. Im Seminar findet er Tagesstruktur, die ihm besonders nach dem Tod seiner Ehefrau hilft.

Ministerin Ulrike Scharf würdigt Josef Alts tiefe Verbundenheit zur Kirche

Ministerin Ulrike Scharf (CSU) sagte, sie habe viel Respekt vor der Motivation und Disziplin des Rentners. Besonders beeindruckt sei sie von seinem tiefen Glauben: „Ihre Verbundenheit zur Kirche reicht weit über berufliche Stationen hinaus.“ Nach der Landwirtschaftsschule hatte Josef Alt im Kloster St. Ottilien gearbeitet, dann im Institut der Englischen Fräulein in München. Und vor genau 60 Jahren sei er ins Studienseminar Neuburg eingetreten. „Ein Haufen Arbeit, die sich gelohnt hat“, urteilte die Ministerin.