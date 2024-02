Seit 60 Jahren beim Studienseminar: Josef Alt führte Gut mitten in Neuburg

Plus Früher „ernährte“ die Landwirtschaft das Neuburger Studienseminar. Josef Alt führte das Gut und ist seit 60 Jahren dabei. Studierende mieten sich im Seminar ein.

Er hat Schweine gezüchtet und ist mit den Seminaristen zum Kartoffelklauben gefahren – in der Landwirtschaft des Neuburger Studienseminars war Josef Alt eine Institution. Der Gutsbetrieb ist längst aufgelöst, aber der Landwirtschaftsmeister arbeitet im Archiv weiter. Seit 60 Jahren ist er beim Seminar.

Für diese „herausragende Betriebstreue“ ehrten ihn die Vorstände Anton Haberer und Alfred Hornung jetzt vor den versammelten Mitarbeitern. Der 84-jährige Josef Alt stehe für die Vergangenheit des Studienseminars und sei gleichzeitig den Weg in die Zukunft mitgegangen.