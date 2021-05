Neuburg

„Endlich wieder in Bewegung“: Fitnessstudios im Landkreis sind wieder geöffnet

„Endlich wieder in Bewegung“: Inhaber Hans Dünstl freut sich, dass sein Fitnessstudio im Sporthotel Rödenhof wieder offen ist. Am Freitag kamen viele, die endlich wieder trainieren wollten.

Plus Am Freitag öffneten die Fitnessstudios im Landkreis nach siebenmonatiger Zwangspause. Viele Menschen zog es gleich am ersten Tag an die Geräte. Doch nicht alle möchten mit den gegebenen Auflagen Sport machen.

Von Elena Winterhalter

Liegestütze an der Sofakante, Sit-ups auf dem Wohnzimmerteppich und Stretching im Türrahmen – damit ist nun wieder Schluss. Seit Freitag, 21. Mai, haben die Fitnessstudios in Bayern unter Auflagen wieder geöffnet. Und die Nachfrage war bereits in den ersten Stunden groß. Bei Hans Dünstl im Sporthotel Rödenhof waren am Freitagvormittag schon einige Geräte belegt. „Es waren schon viele Senioren da, die sich fit halten wollen. Auch Menschen, die nach OPs Aufbautraining machen möchten und sollen“, sagt Dünstl.

