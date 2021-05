Weichering

17:23 Uhr

DHL-Paketzentrum Weichering: Diese Fragen hatten Bürger

Plus Am Freitag standen Bürgermeister Thomas Mack und ein DHL-Vertreter in einer ersten Runde Bürgern Rede und Antwort. Was ist etwa mit Lärm und Flächenversiegelung?

Von Claudia Stegmann

Welche Auswirkungen hat das Paketzentrum, das die Deutsche Post DHL in Weichering bauen wird, auf das benachbarte Maxweiler? Wie hoch wird der Geräuschpegel sein, der von dort auf den kleinen Neuburger Stadtteil herüberschallt? Es sind Fragen wie diese, die die Maxweiler derzeit beschäftigen. Drei von ihnen waren am Freitag bei der ersten Bürgersprechstunde, die die Gemeinde und die Post anbieten. Mindestens eine weitere wird folgen.

Themen folgen