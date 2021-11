Neuburg

KJF gibt Klinik in Neuburg auf: OB Gmehling ist "schwer enttäuscht"

Plus Die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg sucht für die Klinik in Neuburg einen neuen Träger. Der Landkreis macht sich Hoffnung, dass er das sein könnte.

Von Manfred Rinke

Es war der große Wunsch der Schwestern der Elisabethinnerinnen: Mit der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) der Diözese Augsburg übernahm der ersehnte kirchliche Träger Mitte 2017 als neuer Gesellschafter das Ordenskrankenhaus in Neuburg. Viereinhab Jahre später wird sich die Liaison wieder auflösen. Die KJF Klinik will sich aus Neuburg zurückziehen. Bis in einem halben Jahr soll ein Nachfolger gefunden sein, der das Krankenhaus in Neuburg in eine neue Zukunft führen soll. Einer der Favoriten dafür ist der Landkreis.

