Neuburg-Schrobenhausen

vor 50 Min.

Corona: Oberhausen eröffnet Schnelltestzentrum in Eigenregie

Plus Die Ausschreibung für einen möglichen Betreiber weiterer Testzentren im Landkreis blieb bislang ergebnislos. Während BRK und Landratsamt von geringer Auslastung sprechen, geht Oberhausen einen eigenen Weg.

Von Elena Winterhalter und Michael Kienastl

Zahlreiche Anrufe habe er in den vergangenen Wochen bekommen, sagt Oberhausens Bürgermeister Fridolin Gößl. Ortsansässige Betriebe und Menschen, die für einen Schnelltest nicht mal eben die knapp zehn Kilometer zum Neuburger Parkbad fahren können, hätten sich bei ihm gemeldet. Sein Angebot an das Landratsamt, in der alten Schlosswirtschaft ein Testzentrum aufzubauen, sei über Wochen unbeantwortet geblieben. „Wir sind enttäuscht. Aber wenn ich mich hinter Bürokratie verstecken will, dann verstecke ich mich halt.“ Und so gehen die Oberhausener kurzerhand einen eigenen, auffallend unbürokratischen Weg.

