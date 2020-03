18.03.2020

So bereiten sich Krankenhäuser auf das Coronavirus vor

Plus In Ingolstadt wird der erste am Coronavirus erkrankte Patient versorgt. Auch Kliniken aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen rüsten sich für mögliche Patienten.

Von Dorothee Pfaffel

Neun Infizierte gibt es derzeit im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Im Klinikum Ingolstadt wird der erste Patient, der am Coronavirus erkrankt ist, versorgt. So bereiten sich die Krankenhäuser in der Region auf den Ernstfall vor.

