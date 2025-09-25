Icon Menü
Bergheimer Totschlagsprozess: Einblicke in das Leben des Täters und seine Krankheit

Bergheim

Bergheimer Totschlagsprozess: Beschuldigter war „ein herrischer Choleriker“

Ein 56-Jähriger hat in Bergheim seine Frau getötet. Vor Gericht wurden jetzt das Leben und die Krankheit des Täters beleuchtet.
Von Luzia Grasser
    Ein 56-Jähriger hat in Bergheim seine Frau getötet. Jetzt wird am Landgericht Ingolstadt über eine Unterbringung des Mannes in einer psychatrischen Klinik entschieden.
    Ein 56-Jähriger hat in Bergheim seine Frau getötet. Jetzt wird am Landgericht Ingolstadt über eine Unterbringung des Mannes in einer psychatrischen Klinik entschieden. Foto: Luzia Grasser

    Der Mann, der im vergangenen Herbst seine Frau in Bergheim getötet hat und sich jetzt am Ingolstädter Landgericht verantworten muss, muss aller Voraussicht nach nicht ins Gefängnis. Auch wenn er zugegeben hat, seine Frau geschlagen und erwürgt zu haben und einige Tage zusammen mit der Leiche in der gemeinsamen Wohnung in Bergheim verbracht zu haben. Der Verhandlungstag am Donnerstag gab einen Einblick in das Leben und die Krankheit des Mannes. Denn der leidet nach Überzeugung seiner Ärzte an einer schizophrenen Erkrankung. Sollte das Gericht zur Überzeugung kommen, dass der Mann zur Zeit der Tat nicht schuldfähig war, kommt er statt ins Gefängnis auf unbestimmte Zeit in ein psychiatrisches Krankenhaus.

