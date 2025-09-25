Bergheimer Totschlagsprozess: Beschuldigter war „ein herrischer Choleriker“

Der Mann, der im vergangenen Herbst seine Frau in Bergheim getötet hat und sich jetzt am Ingolstädter Landgericht verantworten muss, muss aller Voraussicht nach nicht ins Gefängnis. Auch wenn er zugegeben hat, seine Frau geschlagen und erwürgt zu haben und einige Tage zusammen mit der Leiche in der gemeinsamen Wohnung in Bergheim verbracht zu haben. Der Verhandlungstag am Donnerstag gab einen Einblick in das Leben und die Krankheit des Mannes. Denn der leidet nach Überzeugung seiner Ärzte an einer schizophrenen Erkrankung. Sollte das Gericht zur Überzeugung kommen, dass der Mann zur Zeit der Tat nicht schuldfähig war, kommt er statt ins Gefängnis auf unbestimmte Zeit in ein psychiatrisches Krankenhaus.
Bergheim
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden