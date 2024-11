Ein Blick in die Museumsbaustelle: Führungen in der Gießereihalle

Am Freitag, 15. November, finden um 15 Uhr und 16 Uhr jeweils 45-minütige Baustellenführungen am zukünftigen Museum für Konkrete Kunst und Design (MKKD) statt. Die historische „Geschützbohr- und Artillerie-Werkstätte“, die umgangssprachlich meist Gießereihalle genannt wird, wird gerade zum Museum umgebaut.

Theres Rhode führt Besuchergruppen durch die Museumsbaustelle in Ingolstadt

Theres Rohde (Direktorin des Museums) und Andreas Schächtl (Bereichsleiter Hochbauamt) werden gemeinsam zwei Besuchergruppen durch die Baustelle führen und Fragen beantworten. Eine Anmeldung ist im MKK-Onlineshop möglich. Treffpunkt ist der Zugang zur Baustelle an der Rossmühlstraße. Die Teilnahme ist kostenfrei und ab zwölf Jahren geeignet. Aufgrund der hohen Nachfragen werden die Führungen künftig vierteljährlich angeboten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt. (AZ)