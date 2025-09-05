Streit im Zug eskaliert: Mann schlägt Frau mit Faust ins Gesicht

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Zugstrecke von Nürnberg nach Ingolstadt zu einem gewaltsamen Zwischenfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gerieten eine 39-jährige Frau und ein 29-jähriger Mann während der Zugfahrt in einen Streit. Auslöser war offenbar eine lautstarke Diskussion über Vorurteile gegenüber anderen Nationalitäten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Als die Frau den Mann aufforderte, abfällige Bemerkungen zu unterlassen, eskalierte die Situation. Der Mann beleidigte die Frau „aufs Übelste“ und schlug ihr zweimal mit der Faust ins Gesicht.

Gewalt im Zug nach Ingolstadt: Mitreisende greifen ein

Der Zug hielt am Hauptbahnhof Ingolstadt, zuvor hatten Mitreisende bereits eingegriffen und den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten hatten. Die angegriffene Frau erlitt Schmerzen im Gesicht, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab.

29-jähriger Mann mit fast 1,6 Promille: Polizei ermittelt

Während des Einsatzes zeigte der 29-Jährige Anzeichen eines psychischen Ausnahmezustands und begann zu hyperventilieren, sodass Notarzt und Rettungskräfte hinzugezogen werden mussten. Ein Alkoholtest im Krankenhaus ergab einen Wert von 1,57 Promille. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den Mann ein.

Die Bundespolizei bittet Zeugen, sich für weitere Hinweise zu melden.

Erst vor wenigen Tagen kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Dabei schlugen zwei unbekannte Männer einem 43-Jährigen in Augsburg unvermittelt ins Gesicht. In Nördlingen ist ein 33-Jähriger schon mehrfach zu Strafen verurteilt worden, zuletzt hat er vor einem Lokal einfach zugeschlagen.