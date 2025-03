Beim Ausgehen schlug er zu: Gibt ihm das Gericht noch eine Chance?

In Nördlingen laufe man sich ja über den Weg, sagt der Angeklagte, als er aufsteht, um sich zu entschuldigen. Er wolle, dass man sich in die Augen schauen und grüßen könne. Das sagt der 33-Jährige zu dem Mann, den er vor einem Lokal in der Nördlinger Innenstadt geschlagen hatte. Der war nur mit dem Fahrrad vorbeigekommen und hatte eingegriffen, weil der 33-Jährige jemand anderen verprügelte. Richter Andreas Krug muss entscheiden: Lässt er den Wiederholungstäter noch einmal mit einer Bewährung davonkommen?

