Neuburger Händler fordern zwei Jahre Baustellen-Pause für die Innenstadt

Die Baustellen in der Neuburger Innenstadt nehmen gefühlt kein Ende: 2022 wurde die Schmidstraße komplett neu gestaltet, im Jahr darauf war die Färberstraße dran und in diesem Jahr gibt es seit August immer wieder Sperrungen in der Münchener Straße. Ein Umstand, den vor allem Händler zu spüren bekommen: Sind in der Stadt Straßen blockiert, bleiben Kunden fern und die Umsätze brechen ein. Geschäftstreibende fordern von der Stadt Neuburg jetzt zwei Jahre Baustellen-Pause für die Innenstadt. Dabei wäre für 2025 der Nahwärme-Ausbau in der Rosenstraße geplant.

