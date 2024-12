Warten auf die Söder-Weißwurst

Es war ein forderndes Jahr für die Soldatinnen und Soldaten des Neuburger Geschwaders. Nicht nur für die, die mit einem Kameraden oder einer Kameradin für viele Woche auf engem Raum in einem Container fern der Heimat und der Familie Dienst schieben mussten. Auch die, die in Neuburg die Stellung hielten, mussten sich umgewöhnen: Es waren schlicht weniger Leute da als sonst üblich in der Kaserne und auf dem Flugplatz.

