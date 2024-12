Geschwader-Mission in Lettland beendet: „Es war ein spannendes Kommando“

Die Nato-Mission des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 ist zu Ende. Nach knapp neun Monaten Luftraumüberwachung vom Baltikum aus, kehren am Wochenende die letzten Soldaten aus dem Einsatz zurück. Von einem provisorischen Flugplatz in Lielvarde in Lettland aus, erfüllten über das Jahr knapp 500 Soldaten und Bedienstete des Geschwaders mit vier Eurofightern einen Auftrag gemeinsam mit internationalen Partnern. Jetzt sind fast alle zurück in der Heimat.

Manfred Dittenhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lettland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baltikum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis