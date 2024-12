Doppelgängerinnen-Mord: Frauen sahen sich laut Richter nicht zum Verwechseln ähnlich

Die Schwester der Angeklagten, die Vorsitzende des Zentralrats der Jesiden und ein eigens von der Verteidigung bestellter psychiatrischer Gutachter werden an Tag 51 im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess erwartet. Die interessanteste Aussage tätigt allerdings der Vorsitzende Richter. Dabei geht es um die angeblich so starke Ähnlichkeit der Getöteten und der Angeklagten – ein zentrales Element der Anklage der Staatsanwaltschaft.

Die Kammer gehe nicht davon aus, dass sich die beiden Frauen tatsächlich zum Verwechseln ähnlich sahen, sagt der Vorsitzende Richter Konrad Kliegl, als er einen noch offenen Beweisantrag der Verteidigung der Angeklagten Schahraban K. am Donnerstag ablehnt. In der Folge sei es auch nicht nötig, einen anthropologischen Sachverständigen zu laden, der die beiden jungen Frauen anhand objektiver Merkmale wie Körpergröße, Kopfform, Nase und Augen vergleicht. Als der Richter diese Nachricht verkündet, kommt fast schon Feierlaune bei Schahraban K.s Verteidigern auf. Jedenfalls strahlen und lächeln sie einmütig.

Schwester der Angeklagten Schahraban K. sagt im Mordprozess in Ingolstadt aus

Allerdings kommt es nicht unbedingt auf objektive Kriterien an. Sondern vielmehr auf die Vorstellungskraft der Angeklagten, wie Staatsanwalt Jochen Metz zuvor in einem anderen Zusammenhang sagte, im Kontext der Aussage der vorherigen Zeugen an diesem Tag.

Los ging es mit Schahraban K.s älterer Schwester. Die 30-Jährige erzählte, dass Schahraban K. in der Familie eine Sonderstellung hatte, da der Vater ihre Kindheit verpasst hätte, weil er bereits voraus nach Deutschland geflohen war. Deshalb hätte sie einen besonderen Platz in seinem Herzen gehabt. Darüber hinaus sagte sie, sie und ihre Schwester hätten in der siebenköpfigen Familie frei leben und entscheiden können. Sie zeichnet das Bild einer offenen und modernen Familie. Schahraban K.s Mann Rawan N. jedoch habe ihre Schwester schlecht behandelt, sie geschlagen und schließlich angezeigt. Auf entscheidende Fragen gab die 30-Jährige, die mit Zeugenbeistand vor Gericht erschien, allerdings keine Antworten. Zum Beispiel, als es um die genaueren Umstände ging, wie die Eltern den schwarzen Mercedes finden konnten oder ob Schahraban K. ihrerseits auch Gewalt gegen Rawan N. ausgeübt habe.

Die Vorsitzende des Zentralrats der Jesiden konnte wenig Erhellendes zum konkreten Fall beitragen. Sie betonte, dass Frauen und Männer im Jesidentum zwar grundsätzlich gleichberechtigt sind, aber es komme immer darauf an, aus welchem Land die jeweilige Familie stamme und welche anderen Einflüsse sie dadurch mitbringe, wie etwa patriarchale Strukturen. Also auf den Einzelfall. Die Familie der Angeklagten kenne sie nicht, aber sie habe gehört, dass sie liberal sei. Klaus Wittmann, einer der Verteidiger des Mitangeklagten Sheqir K., widersprach der Verwertung der Schilderungen der Vorsitzenden, da sie eine Lobbyistin sei, wie sie auch selbst gesagt hatte, und ihre Aussagen daher nicht objektiv seien.

Doppelgängerinnen-Mordprozess: Befangenheitsanträge abgelehnt

Die im November gestellten Befangenheitsanträge gegen den Vorsitzenden Richter und die Beisitzer wurden zurückgewiesen.

Die Berichterstattung wird noch fortgesetzt.

Das wird den Angeklagten vorgeworfen: Am 16. August 2022 soll Schahraban K. gemeinsam mit Sheqir K. Khadidja O. getötet haben, weil sie ihr zum Verwechseln ähnlich sah. Danach wollte Schahraban K. untertauchen und ein neues Leben beginnen. Um eine geeignete Doppelgängerin zu finden, soll die Deutsch-Irakerin gezielt junge Frauen auf Social Media kontaktiert haben. So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die Anklage hinsichtlich beider Beschuldigter lautet auf versuchte Anstiftung zum Mord und Mord. Schahraban K. hat sich bereits zur Tat geäußert. Ihren Schilderungen nach ist sie unschuldig. Ihren Mitangeklagten hat sie allerdings schwer belastet.