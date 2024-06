Ingolstadt

vor 20 Min.

Doppelgängerinnen-Mord: Ermittlungen gegen Eltern der Angeklagten eingestellt

Plus Der Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt schreitet voran. "Nebenschauplatz" ist ein Verfahren gegen die Eltern von Schahraban K. wegen falscher Verdächtigung.

Von Dorothee Pfaffel

Es ist Tag 32 im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt. An diesem Dienstag sollen verschiedene Zeugen vernommen werden, unter anderem Polizeibeamte, ein Informatiker von Mercedes und eine Jesidin, die am Schlichtungsverfahren zwischen Schahraban K. und Rawan N. beteiligt war. Die an diesem Tag bislang interessanteste Nachricht ist aber am Rande des Prozesses zu erfahren: Das Verfahren gegen die Eltern der Angeklagten wurde offenbar eingestellt.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hatte gegen die Eltern von Schahraban K. ermittelt wegen falscher Verdächtigung. Die Eltern hatten in der Nacht nach dem Auffinden der Leiche in der Peisserstraße den Verdacht geäußert, der Ex-Mann ihrer Tochter oder dessen Familie könnten hinter der Tötung ihrer Tochter stecken. Zu diesem Zeitpunkt ging man noch davon aus, dass die tote Frau in dem schwarzen Mercedes Schahraban K. war. Schon am Tag nach dem Mord wurde aber klar, dass die Getötete eine ganz andere Frau ist und Schahraban K. wurde zur Tatverdächtigen.

