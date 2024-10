„Irrsinn“: Kamera-Posse am Bahnhof sorgt für Empörung in Neuburg

Der geplante Abbau der Videokameras am Neuburger Bahnhof schlägt in der Stadt hohe Wellen. Nach dem Bericht unserer Redaktion melden sich am Montag empörte Bürger und Politiker zu Wort. Der Tenor ist in allen Rückmeldungen eindeutig: Die Kameras bringen Sicherheit und müssen bleiben, um Fahrraddiebstähle und andere Delikte am Bahnhof zu verhindern. Doch die Polizei lässt nicht darauf hoffen, dass man an der Entscheidung rütteln kann.

Andreas Zidar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Videokamera Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis