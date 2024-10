Keine Kameras mehr am Bahnhof: Der Datenschutz öffnet Tätern die Türe

Videoüberwachung ist längst allgegenwärtig. Wer mit dem Zug in einer deutschen Großstadt unterwegs ist, befindet sich quasi permanent im Blickfeld einer oder mehrerer Kameras - ob in den Fahrzeugen oder am Bahnhof. Auch wenn Gegner diese Entwicklung kritisch sehen, muss man klar festhalten: erhöht die Sicherheit. Selbst Fahrgastverbände sprechen sich deshalb für eine Ausweitung der Technik aus. Umso unverständlicher ist die Tatsache, dass die Kameras am Neuburger Bahnhof - die wohlgemerkt nur bestimmte Außenbereiche am Bahnhof erfassen - aus Datenschutzgründen wieder abgebaut werden müssen.

