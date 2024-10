Strenger Datenschutz: Polizei stellt Videoüberwachung am Bahnhof ein

Es gab Zeiten, da kam gefühlt jede Woche die Meldung, dass am Neuburger Bahnhof mal wieder ein Fahrrad gestohlen wurde. In den vergangenen Monaten war das anders. Seit April filmt die Polizei bestimmte Bereiche des Bahnhofs mit Kameras, verbunden mit dem Hinweis „Achtung Videoüberwachung“. In der Folge ging die Zahl der Fahrraddiebstähle massiv nach unten. Doch der Datenschutz sieht strenge Auflagen für eine solche Überwachung vor. Weil die Maßnahme in den Wintermonaten demnach nicht mehr gerechtfertigt ist, muss die Polizei die Kameras jetzt wieder abbauen - obwohl die Geräte nachweislich Fahrraddiebe ferngehalten haben. Das verärgert so manchen in Neuburg.

