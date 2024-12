Aus Weinkeller wird Kreativraum: Das Brückenkollektiv zieht in die Altstadt

Es war schon lange klar, dass das kleine Büro am Schlagbrückchen irgendwann aus allen Nähten platzen wird. Deshalb hatte sich das Neuburger Brückenkollektiv längst nach einem neuen Zuhause umgesehen. Doch diese Suche gestaltete sich deutlich schwieriger als erwartet, denn der Künstlerverein suchte nach einem Ort, wo nicht nur Büroräume ihren Platz finden, sondern auch gleich Veranstaltungen umgesetzt werden können. In den vergangenen Jahren musste der junge Verein dafür immer in andere Räumlichkeiten ausweichen, beispielsweise ins Schlösschen Hessellohe oder in den Marstall. Mit der Herbergssuche ist nun jedoch Schluss, denn das Brückenkollektiv wird seine Zelte in Kürze in der Altstadt aufschlagen.

Anna Hecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Brückenkollektiv Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tobias Albrecht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis