Die Innenstadt wird aufgewertet: Neue Bäume für den Spitalplatz

Im Rahmen der Innenstadt-Aufwertung stehen am Neuburger Spitalplatz nun drei Bäume. Die sollen Stadtgrün, Schatten und Aufenthaltsqualität bringen.

Die Innenstadt-Aufwertung von Stadt und Stadtmarketing schreitet voran. So gibt es nach Straßendeko, Citydecks, Liegebänken und Neuburg-Schriftzug seit Montagvormittag mobile Bäume am Spitalplatz. Die drei Bäume in großen Töpfen bringen mehr Natur auf die große Pflasterfläche, werten optisch auf und spenden letztlich auch ein wenig Schatten, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

„Bei dieser neuen Aktion geht es uns darum, Vegetation an einen Ort zu bringen, an dem ansonsten gar keine entstehen könnte“, erklärte Bürgermeister Johann Habermeyer und ergänzt: „Der Spitalplatz liegt fast vollständig über der Tiefgarage, weshalb eine reguläre Baumpflanzung ausgeschlossen ist. Die mit dem Klimawandel einhergehenden heißen Sommer machen den Aufenthalt in unseren von Stein und Beton dominierten Städten zunehmend unangenehmer. Ich sehe die Baumtröge als Test für die Verbesserung des Mikroklimas am Platz, kleine Schattenspender und letztlich auch als Steigerung der Aufenthaltsqualität. Wir probieren das jetzt einfach mal aus und lernen dabei.“

Mobile Bäume am Neuburger Spitalplatz

Konkret handelt es sich bei den drei Bäumen laut Mitteilung um eine Blutpflaume, eine Himalayabirke und eine Hainbuche. Die Arten sind allesamt stadtklimafest und darüber hinaus durch ihre Wuchsform besonders gut für den Einsatz als Kübelpflanze geeignet. Die Idee, das Pilotprojekt am zentralen Spitalplatz zu starten, stammt von der städtischen Grünordnungsfachfrau Christine Rüd. „Als wir uns im vergangenen Jahr mit den Projektdetails beschäftigt haben, fiel mir sofort der Spitalplatz ein, der im Gegensatz zum Schrannenplatz auch nicht anderweitig genutzt wird“, erzählt Rüd.

Möglich wird die Aktion durch eine kräftige Förderung durch das EU-Förderprogramm „REACT-EU“, das Innenstadtimpulse in der Postcoronazeit geben soll. Die Stadt Neuburg hat ein ganzes Vorhabenbündel im Gesamtvolumen von 250.000 Euro eingereicht und darf sich über eine Förderquote von 90 Prozent freuen. (AZ)

