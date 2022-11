Neuburg

18:00 Uhr

Diskussion zum Advent: Braucht Neuburg längere Öffnungszeiten am Samstag?

Die Hälfte der Geschäfte in der Neuburger Innenstadt hat am Samstag nur bis 13 oder 14 Uhr auf. Das Stadtmarketing wünscht sich längere Öffnungszeiten an diesem Tag.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Die Weihnachtszeit ist angebrochen - und damit die wichtigste Zeit des Jahres für den Einzelhandel. Traditionell stark sind vor allem die Adventssamstage. Um die in Neuburg noch attraktiver für Kundinnen und Kunden zu gestalten, wollte das Stadtmarketing die Kernöffnungszeiten an diesen Tagen mindestens auf 10 bis 16 Uhr verlängern. Doch einige Händlerinnen und Händler stimmten dieser Idee nicht zu, sodass das Stadtmarketing nicht mit solchen einheitlichen Öffnungszeiten werben kann. Zurück bleibt die Frage: Braucht die Neuburger Geschäftswelt längere Öffnungszeiten am Samstag?

