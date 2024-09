Ein Herz für Kinder: Das Kinderfest der AWO soll wiederholt werden

Strahlende Kinderaugen beim Kinderschminken, fröhliches Gelächter auf der Hüpfburg und ein klatschendes Publikum rund um die Bühne: Das AWO-Herzwerk-Kinderfest anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des Weltkindertags war ein voller Erfolg.

Organisator Horst Winter freute sich sichtlich über den großen Zuspruch: „Kinder sind unsere Zukunft und deswegen ist es mir ein Anliegen, dass wir uns für unsere Kinder und die Kinderrechte einsetzen.“ Zu den drei anfangs geplanten Angeboten der AWO, nämlich die beliebte Popcornmaschine, das Glücksrad und die Hüpfburg, haben sich viele Vereine dazugesellt, erzählt er begeistert. „Und zu nennen sind auch all diejenigen, die im Hintergrund geholfen und beispielsweise die Bühne oder die Musikanlage zur Verfügung gestellt haben.“

Auch die Pappe für das große Papierschiff, das Horst Winter eigenhändig angefertigt hat, wurde gesponsort. Das 3,50 Meter lange Schiff wartete auf viele kleine gefaltete Papierschiffchen mit Kinderwünschen wie „ein Indoor-Spielplatz“. Es wird seine Reise zu den drei Neuburger Grundschulen antreten, bevor Horst Winter die Kinderwünsche in den Stadtrat tragen wird.

Icon Vergrößern AWO zeigt Flagge für Kinder - die Fahne für die Neuburger Grundschulen war bald voller bunter Kinderhände. Foto: Stefanie Winter Icon Schließen Schließen AWO zeigt Flagge für Kinder - die Fahne für die Neuburger Grundschulen war bald voller bunter Kinderhände. Foto: Stefanie Winter

Sehr gut kam die Fahnenaktion „AWO zeigt Flagge für Kinder“ an. „Die Kinder sind begeistert. Manche Kleinen sind beim Schreiben ihres Namens noch etwas angestrengt, aber total dabei und die Fahne ist schon ziemlich voll“, erzählte Klaus Wolbert von den Grünen. Nebenan durften die Kinder bei der Kolpingfamilie Dosen werfen, der Kreisjugendring steuerte ein Glücksrad bei und bei Spielwaren Habermeyer war das Vier-Gewinnt immer besetzt. Zwischen den Kindern waren die Stelzenläufer des Traumtheaters Neuburg unterwegs.

Herzwerk-Kinderfest auf Neuburger Schrannenplatz ein voller Erfolg

Die Schlumpfinen Maja und Valentina von den TSV Fun Group Kids konnten sich nicht entscheiden, welches Angebot ihnen am besten gefiel: „Es ist alles gut!“ Neben den Aufführungen waren die TSV Fun Group Kids auch mit einem Stand vertreten, bei dem die Kinder Steine bemalen und sich so ein Tic-Tac-Toe-Spiel selbst herstellen konnten. Die Betreuerinnen waren von der Resonanz begeistert: „Der Ansturm ist extrem. Es waren bereits 80 bis 90 Kinder bei uns am Stand aktiv.“

Bei so viel Spaß, der den vielen Kindern ins Gesicht geschrieben stand, wollte man aber auch den ernsten Hintergrund der Veranstaltung nicht ganz außer Acht lassen. In ihren Reden betonten Stadträtin Sissy Schafferhans (Freie Wähler) und Kreisrat Werner Widuckel (SPD), dass Kinderrechte gestärkt werden müssen. Erst die Coronapandemie habe gezeigt, dass Kinder besonders in Krisensituationen zu kurz kommen. „Kinder haben Furcht, in eine ungewisse Zukunft zu blicken“, sagte Werner Widuckel und sprach sich dafür aus, dass Kinderrechte in das Grundgesetzt aufgenommen werden sollten.

Dass dieses Fest, bei dem es noch mehr zu entdecken und an Programm gab, keine einmalige Sache sein soll, war sich Horst Winter bei einem Blick über den gut gefüllten Schrannenplatz sicher: „Das organisieren wir als AWO nächstes Jahr wieder!“