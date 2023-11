Neuburg

Ein neuer Besitzer für den alten Pulli: erste Kleidertauschparty in Neuburg

Vivienne Kleinschmidt (links) und Lea Ederer (rechts) haben am Samstag die erste Kleidertauschparty an der THI in Neuburg organisiert.

Plus Rund 24 neue Modekollektionen kommen im Jahr auf den Markt, doch die Herstellung von Kleidung ist ressourcenintensiv. Zwei Studentinnen aus Neuburg wollen dem Konsum entgegenwirken.

Von Elisabeth Sutner

Der Anbau von Baumwolle verbraucht eine große Menge an Wasser. Für die Herstellung eines T-Shirts werden zwischen 2000 und 20.000 Liter Wasser genutzt. Das entspricht etwa zehn bis 100 Badewannen voll. Der Verbrauch beginnt bereits mit dem Anbau, die meisten Baumwollplantagen sind in eher trockenen Regionen der Erde, daher muss häufig künstlich bewässert werden. Zusätzlich verschluckt der Färbe- und Bleichprozess ebenfalls eine große Menge an Wasser. Doch nicht nur der hohe Wasserverbrauch, sondern auch der Einsatz von Pestiziden und häufig von Kinderarbeit machen den Anbau von Baumwolle zu einem ressourcenintensiven Produkt.

Um dem Überkonsum von Kleidung entgegenzuwirken und ein größeres Augenmerk auf Nachhaltigkeit zu legen, haben Vivienne Kleinschmidt und Lea Ederer die erste Kleidertauschparty in Neuburg organisiert. Beide studieren Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement an der THI in Neuburg.

