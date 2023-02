Alle Bilder auf einen Blick: So ausgelassen feiert Neuburg den Fasching

Die fünfte Jahreszeit ist endlich in ganzer Fülle zurück in Neuburg und Umgebung. Die Fotos der Faschingsbälle und der Weiberfastnacht gibt es hier im Überblick.

Nach zwei Jahren ohne Fasching geht es für die Närrinnen und Narren rund um Neuburg in dieser Saison wieder richtig rund. Bälle, Prunksitzungen und natürlich die Umzüge ziehen zahlreiche Feierwütige an. Wir waren mit der Kamera dabei – hier gibt es alle Bildergalerien zum Fasching in Neuburg und Umgebung im Überblick.

Weiberfastnacht 2023 in Neuburg: Die Bilder

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte kostümierte Narren in Neuburgs unterwegs. Einige wagten in der Dunkelheit den Sprung übers Feuer.

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser

Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte Kostümierte in Neuburgs Straßen unterwegs. Foto: Tabea Huser Zurück Vorwärts

Es darf getanzt werden: Die Fotos der Faschingsbälle in Neuburg, Bertholdsheim und Schönesberg

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist.

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl

Da ging es ja wieder ordentlich ab, beim legendären Burschenball in Schönesberg. Die Stimmung beim Daferner brodelte, wie auf unseren Schnappschüssen zu sehen ist. Foto: Andrea Hammerl Zurück Vorwärts

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause hieß es wieder "Schwarz ist Trumpf" im Neuburger Kolpinghaus. Die besten Bilder vom Benefizball der CSU Neuburg.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause hieß es wieder "Schwarz ist Trumpf" im Neuburger Kolpinghaus. Die besten Bilder vom Benefizball der CSU Neuburg. Foto: Manfred Rinke Zurück Vorwärts

Im vollen Festsaal der Schloßgaststätte Schlamp feiert die Bertoldsheimer Faschingsgesellschaft den Pyjamaball. Hier sind die Bilder.

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier Zurück Vorwärts

Feiern mit Handwerkern und Landwirten: Bilder der Bälle in Neuburg

Gute Stimmung beim Handwerkerball: 280 Besucher feiern im Kolpingsaal – Chlorfrei und die Neuburger Burgfunken sorgen für eine fantastische Stimmung.

Gute Stimmung beim Handwerkerball: 280 Besucher feiern im Kolpingsaal – Chlorfrei und die Neuburger Burgfunken sorgen für eine fantastische Stimmung. Foto: Doris Bednarz

Gute Stimmung beim Handwerkerball: 280 Besucher feiern im Kolpingsaal – Chlorfrei und die Neuburger Burgfunken sorgen für eine fantastische Stimmung. Foto: Doris Bednarz

Gute Stimmung beim Handwerkerball: 280 Besucher feiern im Kolpingsaal – Chlorfrei und die Neuburger Burgfunken sorgen für eine fantastische Stimmung. Foto: Doris Bednarz

Gute Stimmung beim Handwerkerball: 280 Besucher feiern im Kolpingsaal – Chlorfrei und die Neuburger Burgfunken sorgen für eine fantastische Stimmung. Foto: Doris Bednarz

Gute Stimmung beim Handwerkerball: 280 Besucher feiern im Kolpingsaal – Chlorfrei und die Neuburger Burgfunken sorgen für eine fantastische Stimmung. Foto: Doris Bednarz

Gute Stimmung beim Handwerkerball: 280 Besucher feiern im Kolpingsaal – Chlorfrei und die Neuburger Burgfunken sorgen für eine fantastische Stimmung. Foto: Doris Bednarz

Gute Stimmung beim Handwerkerball: 280 Besucher feiern im Kolpingsaal – Chlorfrei und die Neuburger Burgfunken sorgen für eine fantastische Stimmung. Foto: Doris Bednarz

Gute Stimmung beim Handwerkerball: 280 Besucher feiern im Kolpingsaal – Chlorfrei und die Neuburger Burgfunken sorgen für eine fantastische Stimmung. Foto: Doris Bednarz

Gute Stimmung beim Handwerkerball: 280 Besucher feiern im Kolpingsaal – Chlorfrei und die Neuburger Burgfunken sorgen für eine fantastische Stimmung. Foto: Doris Bednarz

Gute Stimmung beim Handwerkerball: 280 Besucher feiern im Kolpingsaal – Chlorfrei und die Neuburger Burgfunken sorgen für eine fantastische Stimmung. Foto: Doris Bednarz

Gute Stimmung beim Handwerkerball: 280 Besucher feiern im Kolpingsaal – Chlorfrei und die Neuburger Burgfunken sorgen für eine fantastische Stimmung. Foto: Doris Bednarz

Gute Stimmung beim Handwerkerball: 280 Besucher feiern im Kolpingsaal – Chlorfrei und die Neuburger Burgfunken sorgen für eine fantastische Stimmung. Foto: Doris Bednarz

Gute Stimmung beim Handwerkerball: 280 Besucher feiern im Kolpingsaal – Chlorfrei und die Neuburger Burgfunken sorgen für eine fantastische Stimmung. Foto: Doris Bednarz

Gute Stimmung beim Handwerkerball: 280 Besucher feiern im Kolpingsaal – Chlorfrei und die Neuburger Burgfunken sorgen für eine fantastische Stimmung. Foto: Doris Bednarz

Gute Stimmung beim Handwerkerball: 280 Besucher feiern im Kolpingsaal – Chlorfrei und die Neuburger Burgfunken sorgen für eine fantastische Stimmung. Foto: Doris Bednarz

Gute Stimmung beim Handwerkerball: 280 Besucher feiern im Kolpingsaal – Chlorfrei und die Neuburger Burgfunken sorgen für eine fantastische Stimmung. Foto: Doris Bednarz

Gute Stimmung beim Handwerkerball: 280 Besucher feiern im Kolpingsaal – Chlorfrei und die Neuburger Burgfunken sorgen für eine fantastische Stimmung. Foto: Doris Bednarz

Gute Stimmung beim Handwerkerball: 280 Besucher feiern im Kolpingsaal – Chlorfrei und die Neuburger Burgfunken sorgen für eine fantastische Stimmung. Foto: Doris Bednarz

Gute Stimmung beim Handwerkerball: 280 Besucher feiern im Kolpingsaal – Chlorfrei und die Neuburger Burgfunken sorgen für eine fantastische Stimmung. Foto: Doris Bednarz

Gute Stimmung beim Handwerkerball: 280 Besucher feiern im Kolpingsaal – Chlorfrei und die Neuburger Burgfunken sorgen für eine fantastische Stimmung. Foto: Doris Bednarz Zurück Vorwärts

Der Landwirtschaftsball in Schönesberg war auch heuer wieder ein Besuchermagnet mit vielen Höhepunkten. Hier sind die Bilder.

Foto: Doris Bednarz

Foto: Doris Bednarz

Foto: Doris Bednarz

Foto: Doris Bednarz

Foto: Doris Bednarz

Foto: Doris Bednarz

Foto: Doris Bednarz

Foto: Doris Bednarz

Foto: Doris Bednarz

Foto: Doris Bednarz

Foto: Doris Bednarz

Foto: Doris Bednarz

Foto: Doris Bednarz

Foto: Doris Bednarz

Foto: Doris Bednarz

Foto: Doris Bednarz

Foto: Doris Bednarz

Foto: Doris Bednarz

Foto: Doris Bednarz

Foto: Doris Bednarz Zurück Vorwärts

Auftritt der Prinzenpaare: Fotos der Krönungsbälle in Neuburg, Bertoldsheim und Rennertshofen

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Hier viele Bilder in einer Galerie.

Funkenmariechen Laura Schulze begeisterte mit einer anspruchsvollen Tanzeinlage, die ihre Gelenkigkeit zur Geltung brachte. Dahinter Prinz Nico II. und Prinzessin Anna I. Foto: Andrea Hammerl

Hofmarschall Nico moderierte nicht nur souverän, er unterstützte Prinzessin Anna I. auch beim Ritterschlag für Landrat Peter von der Grün. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Kinderprinz Maximilian III. und seine Prinzessin Zoe I. führen den Kinderhofstaat der Burgfunken „Over the Rainbow“. Foto: Andrea Hammerl

Kinderprinz Maximilian III. und seine Prinzessin Zoe I. führen den Kinderhofstaat der Burgfunken „Over the Rainbow“. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Showgirl Lara von den Stuttgarter Rössle riss die Zuschauer mit ihrer professionellen Performance mit. Foto: Andrea Hammerl

Showgirl Lara von den Stuttgarter Rössle riss die Zuschauer mit ihrer professionellen Performance mit. Foto: Andrea Hammerl

Showgirl Lara von den Stuttgarter Rössle riss die Zuschauer mit ihrer professionellen Performance mit. Foto: Andrea Hammerl

Showgirl Lara von den Stuttgarter Rössle riss die Zuschauer mit ihrer professionellen Performance mit. Foto: Andrea Hammerl

Showgirl Lara von den Stuttgarter Rössle riss die Zuschauer mit ihrer professionellen Performance mit. Foto: Andrea Hammerl

Showgirl Lara von den Stuttgarter Rössle riss die Zuschauer mit ihrer professionellen Performance mit. Foto: Andrea Hammerl

Showgirl Lara von den Stuttgarter Rössle riss die Zuschauer mit ihrer professionellen Performance mit. Foto: Andrea Hammerl

Funkenmariechen Laura Schulze begeisterte mit einer anspruchsvollen Tanzeinlage, die ihre Gelenkigkeit zur Geltung brachte. Foto: Andrea Hammerl

Funkenmariechen Laura Schulze begeisterte mit einer anspruchsvollen Tanzeinlage, die ihre Gelenkigkeit zur Geltung brachte. Foto: Andrea Hammerl

Funkenmariechen Laura Schulze begeisterte mit einer anspruchsvollen Tanzeinlage, die ihre Gelenkigkeit zur Geltung brachte. Foto: Andrea Hammerl

Funkenmariechen Laura Schulze begeisterte mit einer anspruchsvollen Tanzeinlage, die ihre Gelenkigkeit zur Geltung brachte. Foto: Andrea Hammerl

Funkenmariechen Laura Schulze begeisterte mit einer anspruchsvollen Tanzeinlage, die ihre Gelenkigkeit zur Geltung brachte. Foto: Andrea Hammerl

Prinz Nico II. und Prinzessin Anna I. regieren als charmantes und tänzerisch überzeugendes Burgfunken-Prinzenpaar den Neuburger Fasching. Foto: Andrea Hammerl

Prinz Nico II. und Prinzessin Anna I. regieren als charmantes und tänzerisch überzeugendes Burgfunken-Prinzenpaar den Neuburger Fasching. Foto: Andrea Hammerl

Prinz Nico II. und Prinzessin Anna I. regieren als charmantes und tänzerisch überzeugendes Burgfunken-Prinzenpaar den Neuburger Fasching. Foto: Andrea Hammerl

Prinz Nico II. und Prinzessin Anna I. regieren als charmantes und tänzerisch überzeugendes Burgfunken-Prinzenpaar den Neuburger Fasching. Foto: Andrea Hammerl

Prinz Nico II. und Prinzessin Anna I. regieren als charmantes und tänzerisch überzeugendes Burgfunken-Prinzenpaar den Neuburger Fasching. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Prinz Nico II. und Prinzessin Anna I. regieren als charmantes und tänzerisch überzeugendes Burgfunken-Prinzenpaar den Neuburger Fasching. Foto: Andrea Hammerl

Prinz Nico II. und Prinzessin Anna I. regieren als charmantes und tänzerisch überzeugendes Burgfunken-Prinzenpaar den Neuburger Fasching. Foto: Andrea Hammerl

Prinz Nico II. und Prinzessin Anna I. regieren als charmantes und tänzerisch überzeugendes Burgfunken-Prinzenpaar den Neuburger Fasching. Foto: Andrea Hammerl

Prinz Nico II. und Prinzessin Anna I. regieren als charmantes und tänzerisch überzeugendes Burgfunken-Prinzenpaar den Neuburger Fasching. Foto: Andrea Hammerl

Prinz Nico II. und Prinzessin Anna I. regieren als charmantes und tänzerisch überzeugendes Burgfunken-Prinzenpaar den Neuburger Fasching. Foto: Andrea Hammerl

Prinz Nico II. und Prinzessin Anna I. regieren als charmantes und tänzerisch überzeugendes Burgfunken-Prinzenpaar den Neuburger Fasching. Foto: Andrea Hammerl

Prinz Nico II. und Prinzessin Anna I. regieren als charmantes und tänzerisch überzeugendes Burgfunken-Prinzenpaar den Neuburger Fasching. Foto: Andrea Hammerl

Prinz Nico II. und Prinzessin Anna I. regieren als charmantes und tänzerisch überzeugendes Burgfunken-Prinzenpaar den Neuburger Fasching. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl

Nach langer Pause feiern die Neuburger Burgfunken wieder ihren Krönungsball, der nahtlos an alte, glorreiche Zeiten anknüpft. Foto: Andrea Hammerl Zurück Vorwärts

Die Faschingsgesellschaft Bertoldsheim feiert einen fulminanten Krönungsball. Hier die Bilder dazu.

In Traumwelten versetzte die Schowtanzgruppe der Faschingsgesellschaft Bertoldsheim die “Jecken” beim traditionellen Krönungsball. Foto: Peter Maier

Die Schlüsselgewalt über das Bertoldsheimer Schloss übergab Bürgermeister Georg Hirschbeck an die Tollitäten Isabel I und Florian III von der Faschingsgesellschaft Bertoldsheim symbolisch. Foto: Peter Maier

Sie tanzten schon wie die “Großen” auf dem glatten Parkett in der Bertoldsheimer Schlossgaststätte. Sarah I und Tabias II haben sich für weitere Aufgaben empfohlen. Foto: Peter Maier

Sie tanzten schon wie die “Großen” auf dem glatten Parkett in der Bertoldsheimer Schlossgaststätte. Sarah I und Tabias II haben sich für weitere Aufgaben empfohlen. Foto: Peter Maier

Was soll der Sandmann bloß machen, wenn die Kinder nicht schlafen wollen? In Bertoldsheim wusste er es auch nicht. Foto: Peter Maier

Aladins Wunderlampe brachten die “Tanzmäuse” von ihrer Reise durch die Arabischen Nächte im Morgenland mit. Foto: Peter Maier

Den Raum vom Tanzboden bis unter die Decke nutzten die Teenies bei ihrer anspruchsvollen Einlage. Foto: Peter Maier

Hoch hinaus wollte die Prinzengarde der Faschings- gesellschaft Bertoldsheim bei Krönungsball. Foto: Peter Maier Zurück Vorwärts

Bunt, witzig und mit viel Glitzer: So kann man das Programm der Fidelitas Rennertshofen in diesem Jahr beschrieben. Ein paar Schnappschüsse vom Krönungsball gibt es hier.

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe

Foto: Kristin Puppe Zurück Vorwärts

Faschingsprofis unter sich: Die Bilder der Gardetreffen in Neuburg

Zum 32. Mal richteten die Neuburger Faschingsgesellschaft Burgfunken das große Gardetreffen aus. 20 Garden und Showtanzformationen zeigten ihr Können in der Parkhalle. Die besten Bilder.

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier

Foto: Peter Maier Zurück Vorwärts

Nach der beeindruckenden Show der großen Garden legten die Kinder am Sonntag nach. Hier die besten Bilder von den zahlreichen Auftritten.