Neue Videoüberwachung am Bahnhof Neuburg zeigt Wirkung

Das Schild ist nicht gerade groß, aber es hängt. „Achtung Videoüberwachung“ steht da in schwarzen Lettern. Der Hinweis hängt an einem Laternenmast ziemlich weit oben. Gleich dahinter die Kamera - ein kleines, weißes Kästchen mit zwei Löchern. Direkt gegenüber die zweite. „Wir filmen nur den Bereich der Fahrradstellplätze“, erklärt Heinz Rindlbacher, Polizeirat und Chef der Neuburger Inspektion. Die Videoüberwachung am Neuburger Bahnhof war seine Idee. Das Ziel: Weniger geklaute Fahrräder am Bahnhof.

Barbara Wild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Videoüberwachung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heinz Rindlbacher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis