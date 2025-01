Umstrittenes neues Huba-Dach: Jetzt ist eine Entscheidung gefallen

Der neu gebaute Dachstuhl über dem „Huba“-Restaurant am Neuburger Elisenplatz muss zurückgebaut werden. Das hat der Bauausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig entschieden. Wie berichtet, wurde der Dachstuhl höher gebaut als in der Genehmigung festgelegt.

Dachstuhl am Neuburger Huba-Eck muss zurückgebaut werden

Die Bauherren, die selbst in der Sitzung anwesend waren, betonen weiterhin, dass sie sich an die Vorgaben gehalten haben. In der Sitzung kam zur Sprache, dass es offenbar von Planungsbeginn an zu einem Missverständnis zwischen Bauamt und der Bauleitung gekommen war. Ein ausführlicher Bericht folgt.