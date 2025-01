Entscheidung zum Huba-Dach: Jetzt könnte es richtig teuer werden

Es ist voll im Sitzungssaal des Neuburger Rathauses. Den Zuschauerinnen und Zuschauer, die an diesem Mittwochnachmittag zur Sitzung des Bauauschusses gekommen sind, geht es nur um einen Punkt: Was wird aus dem neuen Dachstuhl auf dem Huba-Gebäude? Das Thema bewegt die Menschen. Eine große Baustelle an einem Haus direkt unter dem Neuburger Schloss, zwei stadtbekannte Gastronomen, die sich offenbar nicht an Vorschriften gehalten haben und jede Menge Geld, das auf dem Spiel steht: Das sind die Zutaten für ein Lokal-Drama, dem auch die Entscheidung des Bauausschusses vorerst wohl kein Ende setzen wird.

Andreas Zidar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ralph Bartoschek Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

CSU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis