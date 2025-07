Fanfarenzug: Nach dem Schloßfest geht es lautstark weiter

Das Neuburger Schloßfest hat am vergangenen Wochenende einen fulminanten Start hingelegt, und mittendrin der Fanfarenzug Ottheinrich. Ein Höhepunkt des ersten Wochenendes war zweifellos das Standkonzert am Samstagabend. Das gemeinsame Konzert des Fanfarenzug Ottheinrich, den befreundeten Fanfarenzügen aus Gernlinden und Teningen sowie der faszinierenden Fahnenschwingergruppe aus Arezzo in Italien sorgte für eine beeindruckende Vorstellung.

Der Fanfarenzug übernimmt die Bewirtung der Burgwehr

Parallel zum Proben- und Auftrittsgeschehen übernimmt der Fanfarenzug noch die Bewirtung der Burgwehr. Wer eine Auszeit vom Festtrubel sucht, findet im schattigen und ruhigen Biergarten des Fanfarenzugs einen Ort der Gemütlichkeit. Von Kaffee und Kuchen über deftige Schmankerl bis hin zu Bier und Wein – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und besonders erfreulich für die durstigen Kehlen: Erfrischendes Wasser gibt es bereits für 1,90 Euro.

Die Saison ist für den Fanfarenzug Ottheinrich mit dem Schloßfest noch lange nicht vorbei. Schon am darauffolgenden Wochenende steht ein Auftritt in Burghausen an. Der Höhepunkt des Jahres folgt Ende Juli: Rund 40 Musiker fliegen zum „Festa del Renaixement“ nach Tortosa in Spanien. Auch danach geht es Schlag auf Schlag weiter: Auftritte bei den Historischen Markttagen in Inchenhofen, in Sansepolcro (Italien), beim Stadtmauerfest in Nördlingen, dem Schützen- und Trachtenzug in München und dem 90. Jubiläum des Fanfarenzugs Teningen stehen für die Neuburger an.

Wer sich selbst einmal an Trommel oder Fanfare versuchen möchte, kann das bei einer Schnupperprobe am 18. Oktober tun. Weitere Infos unter www.fanfarenzug-ottheinrich.de.